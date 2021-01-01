  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الخارجية الإسرائيلية تحذر رعاياها من السفر إلى إثيوبيا

الأحد 07 نوفمبر 2021 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإسرائيلية تحذر رعاياها من السفر إلى إثيوبيا



القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الليلة الماضية، عن قرارها إعادة عائلات الدبلوماسيين والسفراء الإسرائيليين المقيمين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا إلى إسرائيل، في ظل تواصل التصعيد الأمني في البلاد.
 
وأفاد موقع "معاريف" العبري، أن الحكومة ستجري مناقشات عاجلة حول هذا الموضوع خلال الأسبوع الجاري، تتعلق بتحديد أحقية الهجرة إلى إسرائيل، حيث ينتظر نحو ثمانية آلاف شخص أثيوبي يحملون العقيدة اليهودية ترحيلهم الى إسرائيل.
 
وكانت وزيرة الهجرة الإسرائيلية، بنينا تيمانو، قد دفعت الأسبوع الماضي، برسالة إلى رئيس الحكومة نفتالي بينيت، طلبت فيها مناقشة عاجلة حول هذا الموضوع، بهدف تشجيع الهجرة إلى إسرائيل. 
 
وجاء في رسالتها، "تعتزم قوات المتمردين تطويق العاصمة بغية احتلالها، ويقطن فيها جزء كبير من الأثيوبيين اليهود، إضافة الى عدد منهم ينتظر في تيغراي. ويؤثر الوضع الأمني غير المستقر بشكل مباشر على أفراد تلك الطائفة التي تترقب المغادرة، ما يعرض حياتهم للخطر ويتطلب تدخلًا حكوميًا فوريًا".
 
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن "وزارة الخارجية توصي المواطنين الإسرائيليين المقيمين في إثيوبيا بأخذ وسائل الحيطة والحذر وباطلاعهم بانتظام على تقدم القتال في البلاد بشكل عام، والوضع في العاصمة بشكل خاص". كما اشتمل التحذير توجيهات "بتجنب الوصول أو التواجد في مناطق الصراع، والالتزام بالإرشادات المحلية".

#الخارجية الاسرائيلية #اسرائيل #اثيوبيا

الأكثر قراءة اليوم

ابو حسنة يحذر: إذا وصلنا للإضراب "سنندم جميعا" والدعم العربي تراجع إلى 20 مليونا فقط

إعلانات “الجزيرة” القطرية على أشهر جسور العاصمة المصرية- (تغريدات)

كتائب القسام تكشف تفاصيل أول عملية للكوماندوز البحري

اسعار العملات مقابل الشيكل

صحيفة تكشف الملفات الخمسة الهامة التي سيناقشها وزير المخابرات المصرية خلال زيارته لإسرائيل

محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة

المرور: مصرع شقيقين مسنين بحادث سير وسط قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

تصريح

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منح 500 تصريح عمل بمجال “الهايتك”

حماس تهدد إسرائيل: تهديد حياة الأسرى سيفجر المعركة والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي

غرق

“يما غرقنا والسمك أكلنا”.. حادثة غرق قارب مهاجرين من غزة قبالة اليونان تنكأ جراح المحاصرين

أكبر "عاصفة إلكترونية" عالمية تنطلق مساء اليوم دعما لأهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

مجلس الأمن يبحث غدا الاستيطان وتصنيف منظمات فلسطينية بـ"الإرهابية"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية