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تيار الإصلاح يدين تصريحات بينت بشأن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس

الأحد 07 نوفمبر 2021 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيار الإصلاح يدين تصريحات بينت بشأن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس



غزة/سما/

 أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت التي جدد فيها رفضه قرار إدارة بايدن إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس، وعزمه تنفيذ خطط الاستيطان في الضفة المحتلة.

وأكد تيار الإصلاح الديمقراطي في بيان، اليوم الأحد، أن تصريحات بينيت تأتي في سياق محاولة جمع أطراف اليمين المتطرف الذي يدعم حكومته المتداعية وائتلافه الهش.

ودعا تيار الإصلاح إدارة بايدن إلى إثبات جديتها في مساعي إصلاح ما خرّبته إدارة ترامب سيئة السمعة، عبر المضي قدماً في إعادة افتتاح القنصلية، ورفض ضغوط اللوبي الصهيوني وتعنّت حكومة بينيت.

وطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن إلى اتخاذ التدابير التي من شأنها لجم حكومة بينيت اليمينية المتطرفة عن مساعيها الهادفة إلى تقويض حل الدولتين، ما يعني إطالة أمد الصراع، حيث لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة إذا لم ينعم شعبنا الفلسطيني بحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

#التيار الاصلاحي لحركة فتح #بينيت #نفتالي بينيت #القدس المحتلة #القنصلية الامريكية في القدس

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