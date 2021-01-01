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وفاة مواطن إثر انقلاب جرار زراعي في بلدة ريما

الأحد 07 نوفمبر 2021 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مواطن إثر انقلاب جرار زراعي في بلدة ريما



نابلس/سما/

توفي مواطن يبلغ من العمر (55 عاما) اليوم الأحد، إثر انقلاب جرار زراعي في بلدة بيت ريما، شمال غرب مدينة رام الله.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي، إن غرفة عمليات شرطة رام الله تلقت بلاغا حول وقوع حادث سير ذاتي في البلدة المذكورة إثر انقلاب جرار زراعي كان يقوده مواطن، ما أدى لوفاته.

وأضاف، أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور، للوقوف على أسبابه، مناشدًا  كافة أصحاب الجرارات الزراعية بضرورة إجراء الصيانة اللازمة لهذه الجرارات، حفاظا على حياتهم، أثناء قيادتهم في الأماكن الوعرة، وإتباع الإجراءات القانونية اللازمة من ترخيص، وتأمين، وصيانه دورية.

#رام الله #انقلاب جرار

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