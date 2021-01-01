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الغارديان: سحب كتب الروائية الايرلندية سالي روني من مكتبات الاحتلال الإسرائيلي

الأحد 07 نوفمبر 2021 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الغارديان: سحب كتب الروائية الايرلندية سالي روني من مكتبات الاحتلال الإسرائيلي



لندن/سما/

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنه تم سحب كتب الروائية الإيرلندية سالي روني، من المكتبات الإسرائيلية لرفضها عرضا لترجمة روايتها الأخيرة إلى العبرية في إطار مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.


وذكرت "الغارديان"، في تقرير الجمعة، أن روني رفضت بيع حقوق ترجمة كتابها الأخير "عالم جميل، أين أنت؟" لدار النشر الإسرائيلية "مودان" لترجمته إلى اللغة العبرية.


وأضافت أن روايات روني كانت متاحة سابقاً من قبل سلسلتي متاجر "Steimatzky" و"Tzomet Sefarim" الإسرائيلية، ولكن تمت إزالة الكتب الآن من مواقع الويب الخاصة بهما، دون الإشارة إلى ما إذا كان القرار حكوميا أما خاصا بالمتجرين.

ولفتت الصحيفة إلى أن روني كانت قد قالت في بيان سابق: "لقد كنت فخورة جداً بترجمة رواياتي السابقة إلى العبرية، لكني الآن لن أبيع حقوق الترجمة إلى دار نشر مقرها إسرائيل في الوقت الحالي، وذلك من أجل دعم المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل".


ورحبت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل التابعة لحركة (BDS) في بيان نشرته على حسابها في "تويتر"، بقرار الروائية الإيرلندية "بمقاطعة الترجمة الإسرائيلية".


وخلال السنوات الماضية، حققت "BDS" العديد من الإنجازات على الصعيد العالمي، وهو ما دفع إسرائيل إلى إصدار قوانين تمنع نشطاء الحركة من الدخول إليها.

#الغارديان #سالي روني #الاحتلال الاسرائيلي

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