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مواجهات قوية بالدور الأول لبطولة النخبة

الأحد 07 نوفمبر 2021 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات قوية بالدور الأول لبطولة النخبة



غزة / سما /

أسفرت قرعة الدور الأول من بطولة الشهيد "ياسر عرفات" لأندية النخبة الأولى في قطاع غزة, عن مواجهات قوية.

وتنطلق البطولة السبت الثالث عشر من الشهر الجاري, بلقاء الذهاب بين اتحاد الشجاعية وشباب خانيونس على ملعب فلسطين بغزة.

بينما تقام باقي مباريات الذهاب في دور الثمانية يوم الأحد المقبل 14 الشهر الجاري، وهي على النحو التالي:

- غزة الرياضي -  الأهلي الفلسطيني (ملعب فلسطين).

- خدمات الشاطئ - الصداقة (ملعب اليرموك).

- خدمات رفح -  شباب رفح (ملعب رفح البلدي).

أما لقاءات الإياب فتجري يوم الأربعاء السابع عشر من الشهر الجاري, علما أن المسابقة ستكون سنوية في غزة للتحضير لبطولة الدوري.

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#بطولة النخبة الأولى #مواجهات #بطولة ياسر عرفات #غزة

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