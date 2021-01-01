كشف جوازات مصرية.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين

غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (8 نوفمبر).

وقالت الداخلية، إن السفر للحافلات: الثامنة + التاسعة + العاشرة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2021/36) ، مضيفة "باقي كشف الجوازات حتى الرقم (75) من كشف الجوازات المصرية رقم (2021/2).

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وأكدت على ضرورة التواجد، في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين