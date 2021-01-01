  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كشف جوازات مصرية.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين

الأحد 07 نوفمبر 2021 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف جوازات مصرية.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين



غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (8 نوفمبر).

وقالت الداخلية، إن السفر للحافلات: الثامنة + التاسعة + العاشرة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2021/36) ، مضيفة "باقي كشف الجوازات حتى الرقم (75) من كشف الجوازات المصرية رقم (2021/2).

لمعرفة الاسماء..اضغط هنا

وأكدت على ضرورة التواجد، في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين

#الية السفر عبر معبر رفح #رفح #كشف جوزات مصرية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: مصر تضع اللمسات الأخيرة على صفقة شاملة بين حماس و "إسرائيل"

ابو حسنة يحذر: إذا وصلنا للإضراب "سنندم جميعا" والدعم العربي تراجع إلى 20 مليونا فقط

إعلانات “الجزيرة” القطرية على أشهر جسور العاصمة المصرية- (تغريدات)

أسطول سيارات إسعاف يصل غزة غدا

كتائب القسام تكشف تفاصيل أول عملية للكوماندوز البحري

محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة

المرور: مصرع شقيقين مسنين بحادث سير وسط قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

أكبر "عاصفة إلكترونية" عالمية تنطلق مساء اليوم دعما لأهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

مجلس الأمن يبحث غدا الاستيطان وتصنيف منظمات فلسطينية بـ"الإرهابية"

عباس

صحيفة تكشف الملفات الخمسة الهامة التي سيناقشها وزير المخابرات المصرية خلال زيارته لإسرائيل

الصحة: 8 وفيات و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

شركة الكهرباء بغزة تحذر من توقف محطة التوليد خلال الساعات المقبلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية