الهباش يدعو لمحاكمة حاخام إسرائيلي دعا لهدم قبة الصخرة أمام محكمة جرائم الحرب الدولية

رام الله / سما /

دعا الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، لمحاكمة حاخام إسرائيلي قام بنشر صورة مسجد قبة الصخرة المشرفة داعياً لهدمها ونقلها لمكان آخر خارج الحرم القدسي الشريف، أمام محكمة جرائم الحرب الدولية بتهمة الإرهاب والدعوة لارتكاب جريمة حرب بحق المقدسات ومحاكمة كل من يقف خلفه ويدعمه ويحميه .

وأضاف قاضي القضاة أنه في ظل النفاق الدولي والعجز العربي والإسلامي وحالة الانقسام البغيض التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني، تبقى المقاومة الشعبية الفلسطينية هي الرادع والضمان لوقف هذا العدوان المستمر بحق مقدساتنا وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، مضيفاً ان شعبنا الفلسطيني مصمم على مقاومة هذا العدوان بكل ما أوتي من قوة وعزيمة للحفاظ على مقدساتنا وأرضنا وعقيدتنا وهو حق مكفول بالقانون الدولي.

وطالب الهباش المجتمع الدولي بالانتصار للقانون الدولي والدفاع عن الشرعية الدولية التي أكدت ان الحرم القدسي الشريف هو مكان إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه ، وفي ذات الوقت طالب قاضي القضاة الأمة العربية والإسلامية مغادرة مربع العجز و الركون والسكون الى مربع العمل الحقيقي المساند للشعب الفلسطيني حتى تشعر دولة الاحتلال ان هناك أمة قادرة على ترجمة أقوالها إلى أفعال .