الرئيس يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ سعود عبد الله الصباح

رام الله/سما/

عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بوفاة الشيخ سعود عبد الله سعود المالك الصباح.

وقال سيادته في برقية التعزية: "نتقدم لسموكم ومن خلالكم للحكومة والشعب الكويتي الشقيق، ولاسرتكم السامية، بأسمى عبارات التعازي القلبية، لنسأل الله تعالى أن ينعم على الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم بخير وسلام".

كما بعث سيادته، برقية تعزية، إلى ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بوفاة الشيخ سعود عبد الله سعود المالك الصباح.