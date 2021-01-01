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الرئيس يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ سعود عبد الله الصباح

الأحد 07 نوفمبر 2021 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ سعود عبد الله الصباح



رام الله/سما/

عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بوفاة الشيخ سعود عبد الله سعود المالك الصباح.

وقال سيادته في برقية التعزية: "نتقدم لسموكم ومن خلالكم للحكومة والشعب الكويتي الشقيق، ولاسرتكم السامية، بأسمى عبارات التعازي القلبية، لنسأل الله تعالى أن ينعم على الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم بخير وسلام".

كما بعث سيادته، برقية تعزية، إلى ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بوفاة الشيخ سعود عبد الله سعود المالك الصباح.

#الرئيس محمود عباس #الشيخ سعود عبد الله الصباح

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