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حماس تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة الأسرى المضربين

الأحد 07 نوفمبر 2021 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة الأسرى المضربين



غزة/سما/

حملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن التداعيات والنتائج المترتبة على استمرار معاناة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال الإداري بحقهم، وظروف اعتقالهم الصعبة والخطيرة.

وأدان الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي كل محاولات إدارة السجون الإسرائيلية وممارساتها لثنيهم عن مواصلة إضرابهم. وأكد برهوم أن العهد والوفاء للأسرى يتطلب من جميع قوى شعبنا الفلسطيني وفصائله ونخبه ومكوناته تحمل مسؤولياتهم، وتحشيد كل الجهود والطاقات للوقوف خلفهم، وإسنادهم بكل الأشكال والأدوات النضالية والكفاحية، والانتصار لهم، وإجبار الاحتلال على إنهاء معاناتهم.

ودعا كل المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية إلى مغادرة مربع الصمت، والتحرك الفوري والجاد والفاعل للوقوف إلى جانب هذه القضية العادلة، وإنهاء معاناة الأسرى، وخاصة المضربين عن الطعام، وكل جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحقهم.

#حماس #الاحتلال الاسرائيلي #الاسرى المضربين عن الطعام

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