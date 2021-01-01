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لجنة القدس والأقصى: فلسطين والمقاومة خلف أهالي الشيخ جراح

الأحد 07 نوفمبر 2021 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة القدس والأقصى: فلسطين والمقاومة خلف أهالي الشيخ جراح



رام الله/سما/

قالت لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي الفلسطيني إن فلسطين كلها من بحرها إلى نهرها ومقاومتها المسلحة تقف خلف أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في قرارهم الرافض لخيار التسوية الذي عرضه الاحتلال الصهيوني.

وأكدت لجنة القدس أن القدس والمسجد الأقصى كسائر فلسطين هي وقف مقدس إسلامي خالص ليس لليهود أي حق تاريخي أو ديني أو ثقافي فيه، أكدت على ذلك قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة. وقالت إن استمرار انتهاكات الاحتلال والإجراءات التعسفية بحق المسجد الأقصى والقدس وأهلها ومقدساتها سيشكل شرارة تشعل الأرض تحت أقدام الصهاينة، ويتحمل الاحتلال وحده نتائج غطرسته وعدوانه.  وأشارت إلى أن إعلان حاخام يهودي تقديم مقترحات لكيفية إزالة ونقل قبة الصخرة المشرفة إلى خارج المسجد الأقصى يعطي دل

#لجنة القدس والأقصى #فلسطين #الشيخ جراح

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