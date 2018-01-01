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لبيد: إذا أرادت الولايات المتحدة فتح قنصلية للفلسطينيين فعليها فعل ذلك في رام الله

الأحد 07 نوفمبر 2021 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد: إذا أرادت الولايات المتحدة فتح قنصلية للفلسطينيين فعليها فعل ذلك في رام الله



القدس المحتلة/سما/

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء نفتالي بينت ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، أمس السبت، أنه إذا أصرّت الولايات المتحدة الأمريكية على فتح قنصلية للفلسطينيين في القدس، فعليها أن تفعل ذلك في الضفة الغربية، قائلًا: "إذا أرادوا فتح قنصلية في رام الله فليس لدينا مشكلة في ذلك".
 
من جهته قال رئيس الوزراء نفتالي بينت للصحفيين خلال المؤتمر: "موقفي وقد تم عرضه على الأمريكيين، أنه لا يوجد مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس. نحن نعبر عن رأينا بثبات وبهدوء بعيدًا عن الدراما".
 
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن إسرائيل تعارض خطة إدارة بايدن لإعادة فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس، معتبرةً أن ذلك سيقوّض سيادتها في المدينة.
 
يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أغلاق القنصلية الأمريكية في القدس عام 2018، لكن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قالت في سعيها لإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين: إنها ستعيد فتح القنصلية رغم أنها لم تحدد موعدًا لذلك.
 
بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشهر الماضي: إن واشنطن "ستمضي قدمًا في عملية فتح قنصلية كجزء من تعميق تلك العلاقات مع الفلسطينيين".
 
لكن نائب وزير الخارجية للشؤون الإدارية والموارد، بريان ماكيون أشار إلى ذلك قائلًا: إنه "وفقًا للقانون الأمريكي والقانون الدولي، لا يمكن لواشنطن المضي قدمًا في هذه الخطوة ما لم توافق الحكومة الإسرائيلية أولًا".

#يائير لبيد #الولايات المتحدة الأمريكية #رام الله #السلطة الفلسطينية #القنصلية الأمريكية في القدس

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