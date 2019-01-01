القضاء ينشر دليل الإجراءات الموحد للمحاكم النظامية

غزة / سما /

نشر المجلس الأعلى للقضاء دليل الإجراءات الموحد للمحاكم النظامية والذي يعتبر دليل شامل وواضح للإجراءات الموحدة وذلك عبر موقعه الإلكتروني وعلى بوابة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



من جهته أكد الأستاذ محمد كحيل رئيس لجنة الإعداد بأن الدليل يعد مرجعاً أساسياً للموظفين العاملين بالمحاكم النظامية وللمراجعين على مختلف درجاتهم، ويسهل تطبيق الإجراءات من خلال وضوحها وعدم الحاجة للاجتهاد بها.



وبين بأن اللجنة وضعت منهجية عند إعداده اعتمدت على استقراء تجارب الدول المتقدمة في المجال، والاطلاع على القوانين ذات العلاقة وجعلها مرجعاً أساسياً في عمل الفريق، إضافة لحصر جميع المعاملات في المحاكم بشكل أولي، ورصد ومتابعة وملاحظة العمليات والإجراءات وتسلسلها فيها.



وأشار كحيل أن اللجنة استعانت خلال فترة الإعداد برؤساء أقلام المحاكم النظامية ومأموري التنفيذ ورؤساء الأقسام إضافة لعدد من الأساتذة المحامين المتمرسين والمميزين.



يذكر بأن الدليل مر بعدة مراحل وهي مرحلة الإعداد والتي استمرت من شهر إبريل وحتى شهر نوفمبر 2019 ومن ثم عُرض على المكتب الفني بالمجلس للمراجعة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2019 وتم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للقضاء بجلسة رقم 2/ 2020 وتم تداوله في المحاكم كفترة تجربة لمدة 6 شهور وتمت مراجعته وتنقيحه وإضافة العديد من الخدمات إلى أن تم نشره بصورته الحالية..