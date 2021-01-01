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الصحة: 8 وفيات و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأحد 07 نوفمبر 2021 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 8 وفيات و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 37، بيت لحم 11، جنين 16، طوباس 4، ضواحي القدس 2، طولكرم 3، نابلس 8، رام الله والبيرة 14، أريحا والأغوار 2، سلفيت 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 101".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 32، بيت لحم 8، جنين 18، طوباس 3، ضواحي القدس 3، طولكرم 2، نابلس 13، رام الله والبيرة 26، أريحا والأغوار 6، سلفيت 1، قلقيلية 4، قطاع غزة 132".


 
وسجلت 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالتان في الخليل، حالة في بيت لحم، حالة في سلفيت.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 84 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.


 
 

#الصحة الفلسطينية #وزارة الصحة الفلسطينية #اصابات كورونا في فلسطين

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