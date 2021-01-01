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الحركة الأسيرة تعلن إرجاع وجبتين إسنادا للمضربين عن الطعام

الأحد 07 نوفمبر 2021 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحركة الأسيرة تعلن إرجاع وجبتين إسنادا للمضربين عن الطعام



القدس المحتلة/سما/

أعلنت الحركة الأسيرة في جميع سجون الاحتلال الإسرائيلي، أنها سترجع اليوم الأحد، وجبتي الغداء والعشاء، إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام.

وأكد المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، أن قرار الحركة الأسيرة يأتي دعما وإسنادا للأسرى الستة المضربين عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري.

وأضاف عبد ربه أن استمرار إضراب الأسرى: كايد الفسفوس المضرب منذ 116 يوما، ومقداد القواسمة منذ 109 أيام، وعلاء الأعرج منذ 92 يوما، وهشام أبو هواش منذ 82 يوما، ولؤي الأشقر منذ 28 يوما، وعياد الهريمي منذ 46 يوما، بات يشكل خطرا جديا على حياتهم، خاصة في ظل تعنت الاحتلال ورفضه إنهاء اعتقالهم الإداري.

يشار إلى أن الأسير راتب حريبات يخوض إضرابا عن الطعام منذ 30 يوما، تضامنا مع الأسرى الست

#الحركة الاسيرة #الاسرى المضربين عن الطعام #الاسرى الفلسطينيين

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