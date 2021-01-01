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القبض على سيدة عراقية تاجرت بكلية ابنتها!

الأحد 07 نوفمبر 2021 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على سيدة عراقية تاجرت بكلية ابنتها!



وكالات / سما /

اعتقلت الشرطة العراقية، سيدة في العاصمة بغداد بسبب واقعة غريبة تتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية، حيث قامت الامرأة ببيع كلية ابنتها مقابل سبعة آلاف دولار أمريكي تقريبا.

وذكرت وزارة الداخلية العراقيةفي بيان: أن "قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب مكافحة إجرام المحمودية، نفذت أمر قبض بحق امرأة بتهمة الإتجار بالأعضاء البشرية، بعد أن قامت بالاتفاق وبيع كلية ابنتها إلى شخص مجهول في إحدى المحافظات الشمالية بمبلغ سبعة آلاف دولار"، وفقا لـ (سكاي نيوز عربية).
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وأضاف البيان: أن "العملية نفذت بعد توفر معلومات من المصادر السرية عن الحالة وتدقيق المعلومات وأخذ الموافقات الأصولية وتعقب المتهمة حتى إلقاء القبض عليها، وتم تدوين أقوال المتهمة وتصديقها قضائيا بالاعتراف وفق أحكام المادة 17 من قانون تجارة الأعضاء البشرية".

ولم تكشف السلطات العراقية أي تفاصيل عن الفتاة التي وقعت ضحية جشع أقرب الناس لها وهي والدتها، فيما رجح معلقون من رواد شبكات التواصل الاجتماعي، أن تكون الفتاة قاصرا، بحيث تمكنت والدتها من القيام بفعلتها الشنيعة.

وأشار معلقون آخرون إلى وجود حلقات مفقودة في القضية، أبرزها كيف وأين تم استخراج كلية الابنة، وهل تم تخديرها واجراء عملية استئصال الكلية دون علمها؟.

#الشرطة العراقية #العراق #كلية #الكلية

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