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إصابة أول ضبعين في العالم بفيروس كورونا

الأحد 07 نوفمبر 2021 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة أول ضبعين في العالم بفيروس كورونا



وكالات / سما /

أعلن مختبر الخدمات البيطرية الوطنية في ولاية كولورادو الأميركية عن إصابة اثنين من الضباع بفيروس كورونا في حديقة حيوانات بدنفر، وهي أول حالة مؤكدة بين هذه الحيوانات في جميع أنحاء العالم.

وبحسب المختبر، فقد تم اختبار عينات من مجموعة متنوعة من الحيوانات، من ضمنها الضباع المرقطة، وذلك بعد إصابة عدة أسود في المنشأة بالمرض.

وأثبتت النتائج إصابة اثنين من الضباع، وهما نغوزي (22 عاما)، وكيبو 23 (عاما) بفيروس كورونا.

وتعاني نغوزي وكيبو من أعراض خفيفة، بما في ذلك الخمول الطفيف وبعض إفرازات الأنف والسعال.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ثبتت إصابة 11 أسداً ونمران إلى جانب الضبعين بالفيروس، ولكن تعافى البعض منها تماماً والبعض الآخر منها في طريقها إلى الشفاء التام.

#فيروس كورونا #ضباع #العالم

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