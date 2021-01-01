"التعليم العالي" تستنكر اعتداء خارجين على القانون على جامعة القدس

رام الله / سما /

استنكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتداء مجموعة من الخارجين على القانون على جامعة القدس.

واوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الاعتداء شمل تكسيرا وإطلاق نار على عدد من المركبات التي تعود ملكيتها لعاملين وطلبة وضيوف للجامعة، إضافة إلى تسبب مرتكبيه بحالة من الذعر.

واعتبرت أن هذا الاعتداء يتعارض مع قيم وعادات الشعب الفلسطيني، رافضة ما وصفته بالفعل المشين الذي يُعطّل المسيرة التعليمية في الجامعة، والذي لا يخدم إلا الاحتلال ومخططاته الرامية لضرب النسيج الوطني الفلسطيني.

وأكدت متابعتها لهذا الحدث مع جهات الاختصاص، لضمان انتظام الدراسة في الجامعة، في ظل وضع آمن ومستقر للطلبة والعاملين.