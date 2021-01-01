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فنان مصري مشهور يعلن اعتزاله التمثيل

الأحد 07 نوفمبر 2021 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنان مصري مشهور يعلن اعتزاله التمثيل



القاهرة/سما/

أعلن الفنان المصري القدير، لطفي لبيب، اعتزاله التمثيل، وذلك خلال تكريمه من قبل وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم في حفل نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.


وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، أوضح لطفي لبيب قائلا: "ده حكم ربنا وأنا راضي بكل ما يريده الله، مش قادر أمثل تاني ومش قادر أقف على رجلي، لأني بعاني من جلطة أثرت على جسدي وبالتحديد الجانب الأيسر"، مشيرا إلى أنه "مازال يتابع الأعمال الدرامية التي تعرض حاليا عبر شاشة التلفزيون، وأنه يعشق الفن وسيظل متابعا له حتى لو أن حالته الصحية لن تجعله قادرا على التمثيل".

وكشف الفنان المصري أنه حصل على وسام "نجمة سيناء"، لافتا إلى أنه "سيظل يفتخر بهذا الوسام لآخر يوم في عمره".

مصر.. الفنان لطفي لبيب يعلن اعتزاله التمثيل
كما شدد لبيب على "أهمية تقديم أكثر من عمل درامي عن انتصارات حرب أكتوبر".

تجدر الإشارة إلى أن الفنان لطفي لبيب كان قد أصيب بجلطة منذ 3 سنوات، وما زال يعاني من آثارها حتى اليوم، وحاول التعامل معها وشارك في مسلسل رجالة البيت، لكنه لم يستطع الاستمرار بالتمثيل لعدم قدرته على الوقوف.



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