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مؤسس "تيليغرام" يعلن إطلاق خدمة مدفوعة لحجب الإعلانات

الأحد 07 نوفمبر 2021 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسس "تيليغرام" يعلن إطلاق خدمة مدفوعة لحجب الإعلانات



وكالات / سما /

أعلن بافل دوروف مؤسس تطبيق "تيليغرام" للتراسل الفوري، أنه يخطط لإطلاق خدمة مدفوعة لحجب الإعلانات.

وذكر دوروف في بيان نشر عبر قناته في "تيليغرام" أن الخدمة قد يتم الحصول عليها عبر اشتراك منخفض الكلفة سيتيح للمستخدمين فرصة لدعم المنصة بشكل مباشر.

وأشار إلى أن بعض المستخدمين من أصحاب القنوات الخاصة يتطلعون إلى أن يكون باستطاعتهم "تعطيل" الإعلانات على قنواتهم، مضيفا أن إدارة التطبيق تدرس الظروف الاقتصادية لمثل هذه الخدمة.

وكان دوروف أعلن أواخر أكتوبر الماضي عن قرب إطلاق منصة مخصصة للإعلانات في تطبيق "تيليغرام"، مع إشارة إلى أن الإعلانات بحجم لا يتجاوز 160 حرفا سيتم نشرها عبر قنوات كبيرة على "تيليغرام" يبلغ عدد مشتركيها 1000 شخص وأكثر.

#تيليغرام #الإعلانات #خدمة

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