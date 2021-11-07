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الديك: لدينا معلومات أولية بشأن 3 مفقودين جراء غرق السفينة في المياه اليونانية التركية

الأحد 07 نوفمبر 2021 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديك: لدينا معلومات أولية بشأن 3 مفقودين جراء غرق السفينة في المياه اليونانية التركية



رام الله/سما/

أكد السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، اليوم الاحد 7/11/2021 ، ان الـ8  مواطنين الذي تم العثور عليهم بعد غرق السفينة في المياه اليونانية التركية ، والذين انقذتهم سواحل الخفر التركية ، بعد غرق مركبهم فجر السبت بحالة صحية جيدة .

وقال السفير الديك خلال تصريحات لإذاعة زمن ، ان البحث لايزال جارياً عن الـثلاثة المفقودين ، و لدينا معلومات أولية وجاري التأكد منها .

وتابع المستشار الديك لطالما حذرنا شبابنا من المهربين ، كونهم يجروهم الى مغامرة محفوفة بالمخاطر ، مشيراً الى ان تلك المراكب ضعيفة وتتسع لـ10 اشخاص وما يتم وضعه للتهريب30 شخصاً.

وكانت مصادر متعددة أكدت فقدان الاتصال بثلاثة شبان من سكان محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، عقب غرق سفينة تقل عشرات المهاجرين، بين اليونان وتركيا.

وقالت مصادر مطلعة إن السفينة كانت تقل عدداً من المهاجرين من جنسيات مختلفة، من بينهم عشرة شبان من سكان خان يونس، معظمهم من عائلتي الفرا وبربخ، وبعد اتصالات مكثفة، تبين أنه جرى إنقاذ سبعة منهم، فيما مازال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين، ولا يُعرف مصيرهم.

#السفير أحمد الديك #وزير الخارجية والمغتربين #غرق سفينة في المياه التركية اليونانية

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