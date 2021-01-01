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مصرع مواطن إثر انقلاب جرار زراعي في بيت ريما شمال غرب رام الله

الأحد 07 نوفمبر 2021 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن إثر انقلاب جرار زراعي في بيت ريما شمال غرب رام الله



رام الله / سما /

لقي مواطن يبلغ من العمر (55 عاما) مصرعه، إثر انقلاب جرار زراعي في بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة عمليات شرطة رام الله تلقت بلاغا حول وقوع حادث سير ذاتي في البلدة المذكورة إثر انقلاب جرار زراعي كان يقوده مواطن، ما أدى لوفاته.

وأضاف، أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور، للوقوف على أسبابه.

وناشد ارزيقات كافة أصحاب الجرارات الزراعية بضرورة إجراء الصيانة اللازمة لهذه الجرارات، حفاظا على حياتهم، أثناء قيادتهم في الأماكن الوعرة، وإتباع الإجراءات القانونية اللازمة من ترخيص، وتأمين، وصيانه دورية.

#رام الله #جرار زراعي #بيت ريما

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