تراجع اصابات كورونا في "اسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

واصلت إصابات كورونا بالتراجع مع استمرار تحسن الحالة الوبائية في البلاد، حيث تم تشخيص 194 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة دون تسجيل وفيات، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ويأتي ذلك، فيما طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، من طاقم وزارة الصحة إجراء دراسة معمقة حول الدواء الجديد لشركة "فايزر" ضد وباء كورونا، وفحص إمكانية شراء الدواء.

إلى ذلك، شخصت 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 28778 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، حيث أظهرت النتائج أن 0.68% منها موجبة.

ومع تراجع الإصابات وتحسن الحالة الوبائية يرقد في مستشفيات البلاد 178 مطالبا بحالة خطيرة، و111 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبحسب الوزارة، فإن العدد التراكمي للمصابين بلغ 1333743 من بينهم6393 حالة نشطة، فيما بلغ عدد الوفيات 8114، منذ الإعلان عن تفشي كورونا في آذار/مارس 2020.