الخليل : إصابة 3 فلسطينيين بجراح جراء هجوم للمستوطنين على منازل شرق يطا

الخليل/سما/

أصيب قبل ظهر اليوم، مواطن وزوجته وسيدة أخرى برضوض وكدمات، جراء الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين في تجمع الثعلة شرق مدينة يطا جنوب مدينة الخليل.

وأفاد فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، ان مجموعة من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في التجمع، وحينما حاول المواطنون ردهم، اعتدوا بالضرب على المواطنين، ما أدى لإصابة يوسف عوض وزوجته وسيدة أخرى كانت في المنطقة، ما أدى إلى لإصابتهم برضوض وكدمات.

وأشار الى ان سيارة اسعاف تابعة للهلال الاحمر الفلسطيني، قد حضرت للموقع وقامت باسعاف المصابين وتقديم الاسعافات الأولية لهم.

وأوضح، بان هذا الاعتداء بات شبه يومي من قبل المستوطنين على المواطنين والسكان في مناطق مسافر يطا وجنوب الخليل، ومن ضمن ذلك الاعتداء على مناطق رعي الأغنام وسرقتها لصالح رعي اغنامهم وتقوم قوات الاحتلال والمستوطنين بمنع المزارعين من الوصول الى اماكن رعي الاغنام، بهدف تضييق الخناق على المواطنين واجبارهم على ترك أراضيهم لتوسيع المستوطنات الاسرائيلية.