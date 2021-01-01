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إصابة 3 مواطنين في هجوم للمستوطنين على منازل شرق يطا

الأحد 07 نوفمبر 2021 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 3 مواطنين في هجوم للمستوطنين على منازل شرق يطا



الخليل/سما/

 أصيب مواطن وزوجته وسيدة أخرى برضوض، اليوم الأحد، في اعتداء للمستوطنين على أهالي تجمع الثعلة، شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور في حديث لوكالة الأنباء الرسمية “وفا”، إن عددا من المستوطنين هاجموا التجمع، واعتدوا على المواطنين بالضرب.


وأفاد المصاب يوسف عوض، بأن المستوطنين اعتدوا عليه وعلى زوجته وسيدة أخرى من أقربائه بالضرب بالعصي، ما أدى إلى إصابتهم برضوض.

وأوضح أن مستوطنين اثنين كانا يرعيان أغنامهما قرب منازل المواطنين في تجمع الثعلة، وهاجموا بعدها المواطنين في منازلهم، برفقة أكثر من 20 مستوطنا.

وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين على المواطنين شرق يطا شبه يومية، وبشكل منظم، بهدف دفعهم إلى مغادرة أراضيهم، لصالح الاستيطان.

#المستوطنين #يطا #الخليل

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