  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة الفلسطينية: لن نقبل إلا أن تكون القنصلية الأمريكية في القدس عاصمة دولتنا

الأحد 07 نوفمبر 2021 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية: لن نقبل إلا أن تكون القنصلية الأمريكية في القدس عاصمة دولتنا



رام الله/سما/

رفض نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مؤكدا عدم القبول إلا بأن تكون القنصلية الأمريكية في مدينة القدس.

وحسب تصريحات لرويترز قال أبو ردينة: "نحن لن نقبل إلا أن تكون القنصلية الأمريكية في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وهذا ما أعلنت عنه والتزمت به الإدارة الأمريكية".


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد عبر عن رفضه لوجود قنصلية أمريكية للفلسطينيين في مدينة القدس مؤكدا أنه أبلغ الإدارة الأمريكية بذلك.

وقال: "موقفي الذي عُرض على الأمريكيين أنه لا يوجد مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس"

وعبر بينيت عن تأكيده لهذا الرفض الإسرائيلي قائلا: "نحن نعبر عن رأينا بثبات وبهدوء وبدون استعراض".

وفي المقابل اقترح يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي أن تكون القنصلية الأمريكية الخاصة بالفلسطينيين في مقر الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال "إذا أرادت (الولايات المتحدة الامريكية) فتح قنصلية في رام الله، فليس لدينا مشكلة في ذلك".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلنت عن خطتها لاستعادة علاقات جيدة مع الفلسطينين، مؤكدة أنها ستعيد فتح القنصلية في القدس، لكنها لم تحدد موعدا لذلك.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "سنمضي قدما في عملية فتح قنصلية في إطار تعميق تلك العلاقات مع الفلسطينيين".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد اتخذ قرارا بإغلاق القنصلية الأمريكية في القدس، وتضمن القرار نقل موظفي تلك القنصلية إلى السفارة الأميركية لدى إسرائيل والتي نقلها هي الأخرى، عام 2018، إلى القدس بعد أن كانت في تل أبيب.

#فلسطين #القدس #القنصلية الامريكية #نبيل أبو ردينة

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الاعلام العبري على ما ورد في "ماخفي أعظم"عن وجود مختطفين اسرائيليين بالخارج

صحيفة: مصر تضع اللمسات الأخيرة على صفقة شاملة بين حماس و "إسرائيل"

إعلانات “الجزيرة” القطرية على أشهر جسور العاصمة المصرية- (تغريدات)

ابو حسنة يحذر: إذا وصلنا للإضراب "سنندم جميعا" والدعم العربي تراجع إلى 20 مليونا فقط

أسطول سيارات إسعاف يصل غزة غدا

محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة

تسجيل صوتي لشاب يثير مخاوف من غرق قارب يقل فلسطينيين (استمع)

الأخبار الرئيسية

التنمية الاجتماعية تتحدث عن آخر مستجدات صرف المنحة القطرية وشيكات الشؤون

الصحة بغزة: 4 وفيات و101 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

قيادي بحماس يرد على الأنباء المتداولة بشأن صفقة تبادل الأسرى

القسام

كتائب القسام تكشف تفاصيل أول عملية للكوماندوز البحري

الصحة: إصابتان برصاص الاحتلال احداها خطيرة للغاية وصلتا مجمع فلسطين الطبي صباحا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية