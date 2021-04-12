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هيئة الأسرى: استمرار توقيف الأسيرة منى قعدان في "الدامون"

الأحد 07 نوفمبر 2021 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: استمرار توقيف الأسيرة منى قعدان في "الدامون"



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن الأسيرة منى قعدان (50 عاما) من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، ما زالت موقوفة في معتقل "الدامون"، وخضعت لتحقيق قاسٍ (لمدة 22 يوما) في زنازين الجلمة في ظروف صعبة.

ونقلت محامية الهيئة عن الأسيرة قعدان، أنها خاضت هي والأسيرتان شاتيلا أبو عيادة وأمل طقاطقة إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة أسبوع، والذي بدأ بتاريخ 14/10 وحتى 24/10 من العام الجاري، وذلك تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام، والمطالبة بتحسين ظروف السجن.

وأشارت قعدان إلى أن اعتقالها بتاريخ 12/4/2021 كان مفاجئا بالنسبة لها.

يذكر أن هذا هو الاعتقال السادس للأسيرة قعدان التي أفرج عنها بصفقة تبادل الأسرى عام 2011.

#هيئة الأسرى #سجن الدامون #منى قعدان

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