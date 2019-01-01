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"هآرتس": ارتفاع حاد في عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي باستخدام بندقية "روجر"

الأحد 07 نوفمبر 2021 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هآرتس": ارتفاع حاد في عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي باستخدام بندقية "روجر"



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا وبشكل حاد في عدد الفلسطينيين الذي أقدم الجيش الإسرائيلي على قتلهم في السنوات الأخيرة باستخدام بندقية القنص “روجر”.

وبحسب الصحيفة، فإنه من بين 12 فلسطينيًا قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الست الماضية، 8 منهم تم قتلهم منذ بداية العام الجاري، مشيرةً إلى أنه تم استخدام بندقية روجر في عمليات استخدافهم.

 
وأشارت إلى أن هذه الأعداد لا تشمل عمليات إطلاق النار التي نفذتها القوات الإسرائيلية خلال الحوادث التي وقعت قرب السياج الأمني على حدود قطاع غزة.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي بندقية القنص “روجر” والتي تطلق ذخيرة حية، بانتظام بهدف تفريق التظاهرات في الضفة الغربية. وفقًا لما ورد في الصحيفة.

ووصف عضو الكنيست غابي لاسكي من ميرتس بندقية روجر بأنها سلاح فتاك يؤدي إلى القتل، إلا أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها كأداة لتفريق المتظاهرين دون أن ينشر الجيش تعليمات فتح النار وتنظيم استخدام الأسلحة الحية بأنواعها. كما نقلت عنه الصحيفة.

ورفض وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس تقديم إجابات على طلب لـ “حرية المعلومات” الذي قدمته “هآرتس” له بشأن استخدام هذه البندقية، بحجة أن ليس لديه بيانات ذات صلة، وأن مثل هذه المعلومات تبقى سرية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجيش الإسرائيلي باستخدام بندقية روجر أصاب 20 عاملًا فلسطينيًا لدى محاولتهم عبور السياج الفاصل ما بين أكتوبر/ تشرين أول، وديسمبر / كانون الأول من عام 2019.

وادعى ناطق عسكري إسرائيلي، أن التعليمات المتعلقة باستخدام بندقية روجر لم تتغير في السنوات الأخيرة، والقواعد المتبعة باستخدامها هي نفسها المتبعة باستخدام الأسلحة الحية.

#هآرتس #الجيش الاسرائيلي #بندقية روجر

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