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شاهد.. ريال مدريد يصعد للصدارة بنقاط رايو فاييكانو

الأحد 07 نوفمبر 2021 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. ريال مدريد يصعد للصدارة بنقاط رايو فاييكانو



وكالات / سما /

شم ريال مدريد رائحة صدارة الدوري الإسباني، بشكل مؤقت، بعد فوزه الصعب على حساب ضيفه رايو فاييكانو، في ملعب سانتياجو بيرنابيو، مساء أمس السبت، في لقاء برسم منافسات الأسبوع الثالث عشر من المسابقة.

وحقق فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فوزاً قوامه هدفين لهدف، ليرفع نقاطه للرقم 27، في صدارة مؤقتة، حتى يلعب ريال سوسيداد مع أوساسونا في بامبلونا، وإشبيلية مع ريال بيتيس في ديربي الأندلس.

نجح الميرينجي في افتتاح التسجيل بهدف بحلول الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، عن طريق الألماني توني كروس، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، إثر تمريرة عرضية متقنة من زميله ماركو أسينسيو.

وابتعد الفرنسي كريم بنزيما في النتيجة بتسجيل الهدف الثاني بحلول الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف.

ونزل الكولومبي راداميل فالكاو للميدان كبديل في الدقيقة 69، لينجح في تسجيل هدفاً أشعل المباراة في الدقيقة 77، وشن فاييكانو هجمات عديدة على مرمى الميرينجي بعد ذلك بغية التعادل لكنه لم يفلح في سعيه.

وتوقف رصيد فاييكانو بالخسارة عند 20 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب.

#ريال مدريد #رايو فاييكانو #الصدارة

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