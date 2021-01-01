سان جيرمان ينتصر بصعوبة على بوردو في الدوري الفرنسي (فيديو)

وكالات / سما /

تمكن فريق باريس سان جيرمان من العودة من أرض مُنافسه بوردو بانتصار ثمين بثلاثة أهداف لهدفين، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الفرنسي.

وافتتح التسجيل في المُباراة التي استضافها ملعب بوردو نيمار في الدقيقة 26، وذلك بعد أن وصلت له كرة داخل منطقة الجزاء، ليُراوغ مُدافع بوردو قبل أن يُطلق تسديدة صاروخية في مرمى أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 43، توج نيمار تبادل راقٍ للكرة بينه وبين زميله مبابي بتسديدة قوية سكنت شباك أصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون رد.

وأكمل لاعبو باريس سان جيرمان الثلاثية بهدفٍ سجله مبابي في الدقيقة 63، وذلك بعد أن وصلت كرة بينية رائعة لجيني فينالدوم داخل منطقة الجزاء، وبدلاً من التسديد قرر التمرير لمبابي الذي أسكن الكرة الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة 78، تمكن ألبرت إليس من تقليص الفارق بهدفٍ لبوردو بعد تمريرة حاسمة رائعة من ياسين عدلي توج بها مجهود رائع لفريقه.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، نجح مباي نيانج في تسجيل الهدف الثاني لبوردو، وحاول لاعبو أصحاب الأرض إدراك التعادل في اللحطات الأخيرة دون أن ينجحوا.

وارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة رقم 34 في المركز الأول لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، وذلك بفارق 10 نقاط عن لنس صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد بوردو عند النقطة رقم 12 في المركز السادس عشر.