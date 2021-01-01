  1. الرئيسية
  2. الرياضة

سان جيرمان ينتصر بصعوبة على بوردو في الدوري الفرنسي (فيديو)

الأحد 07 نوفمبر 2021 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان ينتصر بصعوبة على بوردو في الدوري الفرنسي (فيديو)



وكالات / سما /

تمكن فريق باريس سان جيرمان من العودة من أرض مُنافسه بوردو بانتصار ثمين بثلاثة أهداف لهدفين، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الفرنسي.

وافتتح التسجيل في المُباراة التي استضافها ملعب بوردو نيمار في الدقيقة 26، وذلك بعد أن وصلت له كرة داخل منطقة الجزاء، ليُراوغ مُدافع بوردو قبل أن يُطلق تسديدة صاروخية في مرمى أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 43، توج نيمار تبادل راقٍ للكرة بينه وبين زميله مبابي بتسديدة قوية سكنت شباك أصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون رد.

وأكمل لاعبو باريس سان جيرمان الثلاثية بهدفٍ سجله مبابي في الدقيقة 63، وذلك بعد أن وصلت كرة بينية رائعة لجيني فينالدوم داخل منطقة الجزاء، وبدلاً من التسديد قرر التمرير لمبابي الذي أسكن الكرة الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة 78، تمكن ألبرت إليس من تقليص الفارق بهدفٍ لبوردو بعد تمريرة حاسمة رائعة من ياسين عدلي توج بها مجهود رائع لفريقه.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، نجح مباي نيانج في تسجيل الهدف الثاني لبوردو، وحاول لاعبو أصحاب الأرض إدراك التعادل في اللحطات الأخيرة دون أن ينجحوا.

وارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة رقم 34 في المركز الأول لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، وذلك بفارق 10 نقاط عن لنس صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد بوردو عند النقطة رقم 12 في المركز السادس عشر.

#باريس سان جيرمان #الدوري الفرنسي #بوردو

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الاعلام العبري على ما ورد في "ماخفي أعظم"عن وجود مختطفين اسرائيليين بالخارج

صحيفة: مصر تضع اللمسات الأخيرة على صفقة شاملة بين حماس و "إسرائيل"

إعلانات “الجزيرة” القطرية على أشهر جسور العاصمة المصرية- (تغريدات)

ابو حسنة يحذر: إذا وصلنا للإضراب "سنندم جميعا" والدعم العربي تراجع إلى 20 مليونا فقط

أسطول سيارات إسعاف يصل غزة غدا

محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة

تسجيل صوتي لشاب يثير مخاوف من غرق قارب يقل فلسطينيين (استمع)

الأخبار الرئيسية

التنمية الاجتماعية تتحدث عن آخر مستجدات صرف المنحة القطرية وشيكات الشؤون

الصحة بغزة: 4 وفيات و101 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

قيادي بحماس يرد على الأنباء المتداولة بشأن صفقة تبادل الأسرى

القسام

كتائب القسام تكشف تفاصيل أول عملية للكوماندوز البحري

الصحة: إصابتان برصاص الاحتلال احداها خطيرة للغاية وصلتا مجمع فلسطين الطبي صباحا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية