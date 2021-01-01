التنمية الاجتماعية تتحدث عن آخر مستجدات صرف المنحة القطرية وشيكات الشؤون

غزة/سما/

توقعت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة والمتعففة، منتصف الشهر الجاري، كما صُرفت الشهرين الماضيين بالآلية الجديدة.

وقالت الكحلوت في حديث لإذاعة "الأقصى" المحلية: "حتى اللحظة لا جديد حول موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وحال توفر أي معلومات بالخصوص سنعلن ذلك عبر صفحاتنا الرسمية للجمهور الكريم".

وأشارت لوجود جهود حثيثة تُبذل لصرف دفعة للمستفيدين من مخصصات الشؤون قبل نهاية العام الجاري، ونأمل أن تُثمر هذه الجهود.

وأضافت "الأمم المتحدة هي التي تدير عملية صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار، ودورنا كوزارة فني فقط، لحل أي مشاكل للمستفيدين تعيق صرف المساعدة لهم".



ولفتت الكحلوت إلى أن اللجنة القطرية لم تقبل وضع أسماء المستفيدين من الشؤون ضمن المنحة القطرية، وبررت المسألة بمنع ازدواجية المساعدة وتحقيق مبدأ العدالة في التوزيع.