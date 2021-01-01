  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التنمية الاجتماعية تتحدث عن آخر مستجدات صرف المنحة القطرية وشيكات الشؤون

الأحد 07 نوفمبر 2021 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية الاجتماعية تتحدث عن آخر مستجدات صرف المنحة القطرية وشيكات الشؤون



غزة/سما/

توقعت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة والمتعففة، منتصف الشهر الجاري، كما صُرفت الشهرين الماضيين بالآلية الجديدة.

وقالت الكحلوت في حديث لإذاعة "الأقصى" المحلية: "حتى اللحظة لا جديد حول موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وحال توفر أي معلومات بالخصوص سنعلن ذلك عبر صفحاتنا الرسمية للجمهور الكريم".

وأشارت لوجود جهود حثيثة تُبذل لصرف دفعة للمستفيدين من مخصصات الشؤون قبل نهاية العام الجاري، ونأمل أن تُثمر هذه الجهود.

وأضافت "الأمم المتحدة هي التي تدير عملية صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار، ودورنا كوزارة فني فقط، لحل أي مشاكل للمستفيدين تعيق صرف المساعدة لهم".


ولفتت الكحلوت إلى أن اللجنة القطرية لم تقبل وضع أسماء المستفيدين من الشؤون ضمن المنحة القطرية، وبررت المسألة بمنع ازدواجية المساعدة وتحقيق مبدأ العدالة في التوزيع.

#التنمية الاجتماعية #صرف المنحة القطرية #صرف شيكات الشؤون

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الاعلام العبري على ما ورد في "ماخفي أعظم"عن وجود مختطفين اسرائيليين بالخارج

صحيفة: مصر تضع اللمسات الأخيرة على صفقة شاملة بين حماس و "إسرائيل"

إعلانات “الجزيرة” القطرية على أشهر جسور العاصمة المصرية- (تغريدات)

ابو حسنة يحذر: إذا وصلنا للإضراب "سنندم جميعا" والدعم العربي تراجع إلى 20 مليونا فقط

أسطول سيارات إسعاف يصل غزة غدا

محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة

تسجيل صوتي لشاب يثير مخاوف من غرق قارب يقل فلسطينيين (استمع)

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: 4 وفيات و101 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

قيادي بحماس يرد على الأنباء المتداولة بشأن صفقة تبادل الأسرى

القسام

كتائب القسام تكشف تفاصيل أول عملية للكوماندوز البحري

الصحة: إصابتان برصاص الاحتلال احداها خطيرة للغاية وصلتا مجمع فلسطين الطبي صباحا

أول تعليق فلسطيني على معارضة بينيت فتح القنصلية الأميركية في القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية