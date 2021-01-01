ردود فعل دولية وعربية تندد بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

وكالات/سما/

تتواصل ردود الفعل الدولية المنددة بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فجر اليوم الأحد، بواسطة 3 طائرات مسيَّرة مفخخة، في مقرّ إقامته في بغداد.

وأدانت الولايات المتّحدة بشدّة محاولة الاغتيال، معتبرة هذا الهجوم "عملاً إرهابياً واضحاً".

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان: "لقد شعرنا بارتياح عندما علمنا أنّ رئيس الوزراء لم يُصَب بأذى. هذا العمل الإرهابي الواضح، الذي ندينه بشدّة، استهدف صميم الدولة العراقية".



وأضاف، بحسب وكالة "فرانس برس": "نحن على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية المكلفة الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله، ولقد عرضنا المساعدة في التحقيق في هذا الهجوم".



ونجا الكاظمي، بحسب السلطات العراقية، من "محاولة اغتيال فاشلة" بواسطة "طائرة مسيَّرة مفخّخة" استهدفت فجر الأحد مقرّ إقامته في بغداد، في هجوم لم تتبنّه أيّ جهة في الحال، فيما ردّ عليه رئيس الوزراء بالدعوة إلى "التهدئة وضبط النفس".

وإثر الهجوم سارع الكاظمي إلى طمأنة العراقيين على سلامته ودعوتهم إلى التهدئة.

ووقع الهجوم في وقت تشهد فيه البلاد توتّرات سياسية شديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي أُجريَت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، مع رفض الكتل السياسية الممثلة للحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل موالية لإيران ومنضوية في القوات المسلّحة، النتائج الأولية التي بيّنت تراجع عدد مقاعدها.

ويشهد محيط المنطقة الخضراء التي تضمّ أيضاً سفارة الولايات المتحدة، تظاهرات واعتصامات، منذ أسبوعين، لمناصرين لفصائل موالية لإيران، رافضين لنتائج الانتخابات النيابية، تطورت الجمعة إلى مواجهات مع القوات الأمنية راح ضحيتها متظاهر على الأقلّ.



إيران: محاولة اغتيال الكاظمي "فتنة جديدة" وراءها الأجانب

وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأميرال علي شمخاني، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأنها "فتنة جديدة يجب البحث عن خيوطها في غرف الفكر الأجنبية".

وقال شمخاني في تغريدة على "تويتر"، إن هذه الأطراف "بثت الخلاف وعدم الاستقرار للشعب العراقي من خلال إيجادها مجموعات إرهابية واحتلالها العراق"، حسب قوله.

الرئيس اللبناني يدين محاولة اغتيال الكاظمي

أدان الرئيس اللبناني ميشال عون محاولة الاغتيال التي تعرّض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأكد عون في تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم الأحد، أن هذه "المحاولة لا تستهدف الرئيس الكاظمي فقط، بل تستهدف الأمن والاستقرار والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية".



مجلس التعاون الخليجي: أمن العراق هو أمن دول المجلس

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مؤكداً رفض المجلس القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية.

وأشار المجلس في بيان له إلى أن أمن العراق واستقراره هو أمن دول المجلس، معبّراً عن تضامنه مع العراق والشعب العراقي للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

السعودية تدين محاولة اغتيال الكاظمي وتؤكد وقوفها جانب العراق

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، واصفة إياها بـ"العمل الإرهابي الجبان".

وأكدت بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، وقوفها إلى جانب العراق في التصدي لجميع الإرهابيين الذين "يحاولون منع العراق من استعادة عافيته".

قطر تعبّر عن إدانتها واستنكارها لمحاولة اغتيال الكاظمي

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الأحد، هذه المحاولة عملاً إرهابياً يستهدف الدولة العراقية، مشددة على ضرورة ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة، وجددت موقف قطر الداعم لوحدة العراق واستقراره، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا).