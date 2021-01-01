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الصحة بغزة: 4 وفيات و101 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الأحد 07 نوفمبر 2021 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: 4 وفيات و101 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، تسجيل 4 حالات وفاة، و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 406 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تسجيل 132 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 184830، بينهم 2864 حالة نشطة، و180366 حالة تعافٍ و1600 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 85، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 57.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، فيما تلقى اللقاح 482435.

#الصحة بغزة #فيروس كورونا #كورونا #قطاع غزة

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