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"كورونا" عالميا: 5 ملايين و61 ألف وفاة و250 مليونا و299 ألف إصابة

الأحد 07 نوفمبر 2021 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" عالميا: 5 ملايين و61 ألف وفاة و250 مليونا و299 ألف إصابة



وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 61 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 250 مليونا، وما يزيد عن 299 ألف إصابة، تعافى منهم 226 مليونا وأكثر من 575 ألف مصابا.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 417 ألف و598 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6367 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (1,188 وفاة)، وأوكرانيا (793 وفاة)، والهند (519 وفاة)، وأميركا (422 وفاة)، ورومانيا (390 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: روسيا (41,335 إصابة)، وأميركا (32,479 إصابة)، وبريطانيا (30,693 إصابة)، وتركيا (27,474 إصابة)، وألمانيا (26,389 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (775,095 وفاة)، والبرازيل (609,417 وفاة)، والهند (460,787 وفاة)، والمكسيك (289,674 وفاة)، وروسيا (245,635 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (47,313,412 إصابة)، والهند (34,354,966 إصابة)، والبرازيل (21,874,324 إصابة)، وبريطانيا (9,272,066 إصابة)، وروسيا (8,755,930 إصابة).

#فيروس كورونا

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