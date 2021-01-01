مشروع قانون بالكنيست لتبييض 70 بؤرة استيطانية بالضفة

القدس المحتلة/سما/

قدمت عضو الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية" اليوم الأحد، مشروع قانون لتبييض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن المشروع سبق تقديمه لمرات عديدة دون التصويت عليه، وسيعاد طرحه اليوم مجددا على يد "أوريت ستروك" على طاولة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست.

وبينت أنه جرى إرسال مسودة من مشروع القانون لوزراء الأحزاب اليمينية مع التذكير بتصريحات سابقة لهم بشأن نيتهم دعم الاستيطان في الضفة.



وبحسب الصحيفة، فإنه يدور الحديث عن مشروع لتبييض عشرات البؤر الاستيطانية التي يزيد عددها عن 70 بؤرة وتحويلها إلى مستوطنات.

ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة حيث ينص على أنه يحق لسلطات الاحتلال مصادرة حق استخدام أرض فلسطينية خاصة من أصحابها، ما يعني مصادرة أراض فلسطينية خاصة مملوكة لأشخاص لغرض الاستيطان.