نشر الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات المحلية

رام الله/سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأحد، عن الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات المحلية 2021، والبالغ عددها 765 قائمة انتخابية.

وقالت "لجنة الانتخابات" إنها قبلت 765 قائمة؛ منها 277 قائمة حزبية، و488 قائمة مستقلة.

ويبلغ عدد المرشحين في القوائم المعتمدة 6,299 مرشحًا، من بينهم 1,599 امرأة بنسبة 25,4% من المجموع الكلي للمرشحين.

وتُشكل الفئة العمرية (25-40) نسبة 46.9% من إجمالي المرشحين، وبعمر (41-50 عامًا) بنسبة 25.8%، والمرشحين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يشكلون 27.3% من إجمالي عدد المرشحين، وفق "لجنة الانتخابات".

وبينت "اللجنة" إلى أنه بإمكان المواطنين الاطلاع على القوائم ومرشحيها من خلال موقع اللجنة الرسمي على الإنترنت اضغط هنا وفي مكاتبها المنتشرة في جميع المحافظات، وفي مقار الهيئات المحلية.

وأوضحت أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض على أي من القوائم و أو المرشحين خلال الفترة من 7 نوفمبر/ تشرين ثاني وحتى التاسع من الشهر ذاته، على أن تقدم الاعتراضات على النموذج المخصص لذلك في مكاتب اللجنة بالمحافظات، وترفق بما يؤيد ويثبت صحتها.

وانتهت لجنة الانتخابات المركزية في 4 نوفمبر الجاري من فترة الترشح للمرحلة الأولى من انتخابات المجالس المحلية 2021، والتي بدأت صباح يوم 26 تشرين أول/أكتوبر الماضي في جميع محافظات الضفة الغربية.