  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول أمني عراقي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال الكاظمي

الأحد 07 نوفمبر 2021 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمني عراقي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال الكاظمي



بغداد/سما/

كشف رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، سعد معن، تفاصيل تتعلق بمحاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.


وقال رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن إن "الاعتداء على منزل رئيس الوزراء تم بثلاث طائرات مسيرة".

وأشار المسؤول العراقي إلى أن "القوات الأمنية أسقطت طائرتين بينما تمكنت الثالثة من تنفيذ الاعتداء".

واستهدفت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد في ساعة مبكرة من صباح الأحد، فيما وصفه الجيش العراقي بأنه "محاولة اغتيال"، لكنه قال إن الكاظمي نجا دون أن يصاب بأذى.


الهجوم، الذي قالت مصادر أمنية إن عددا من أفراد قوة الحرس الشخصي للكاظمي أصيب فيه، جاء بعد أن تحولت احتجاجات في العاصمة العراقية على نتيجة الانتخابات العامة المبكرة الشهر الماضي إلى أعمال عنف.

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم على منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء.

#العراق #بغداد #تفاصيل اغتيال الكاظمي #اغتيال رئيس الوزارء العراقي

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الاعلام العبري على ما ورد في "ماخفي أعظم"عن وجود مختطفين اسرائيليين بالخارج

صحيفة: مصر تضع اللمسات الأخيرة على صفقة شاملة بين حماس و "إسرائيل"

إعلانات “الجزيرة” القطرية على أشهر جسور العاصمة المصرية- (تغريدات)

ابو حسنة يحذر: إذا وصلنا للإضراب "سنندم جميعا" والدعم العربي تراجع إلى 20 مليونا فقط

أسطول سيارات إسعاف يصل غزة غدا

محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة

تسجيل صوتي لشاب يثير مخاوف من غرق قارب يقل فلسطينيين (استمع)

الأخبار الرئيسية

التنمية الاجتماعية تتحدث عن آخر مستجدات صرف المنحة القطرية وشيكات الشؤون

الصحة بغزة: 4 وفيات و101 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

قيادي بحماس يرد على الأنباء المتداولة بشأن صفقة تبادل الأسرى

القسام

كتائب القسام تكشف تفاصيل أول عملية للكوماندوز البحري

الصحة: إصابتان برصاص الاحتلال احداها خطيرة للغاية وصلتا مجمع فلسطين الطبي صباحا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية