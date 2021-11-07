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الصور الأولى لآثار محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

الأحد 07 نوفمبر 2021 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصور الأولى لآثار محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي



بغداد/سما/

نشرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الأحد، الصور الأولية لآثار القصف الذي استهدف مقر إقامة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

​وفي وقت سابق اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني تعرض رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.


​​وقال بيان الخلية الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية إن "السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد".

وأضاف البيان "دولة الرئيس لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة"، لافتة إلى أن "القوات الأمنية تقوم من جانبها بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".


​​وفي أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة، غرد الكاظمي قائلا: "كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".

واختتم الكاظمي تغريدته بطمأنة الشعب العراقي قائلا: "أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".

يذكر أن مصدرا أمنيا عراقيا كان قد أفاد، اليوم الأحد، بوقوع انفجار لم تعرف طبيعته بعد في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، وأضاف المصدر أن "دوي انفجار، لم تعرف طبيعته، سُمع قبل قليل في محيط المنطقة الخضراء"، لافتا إلى أن "الانفجار أعقبه إطلاق رصاص من قبل القوات الأمنية".

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