رام الله / سما /

تصدر تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد دعدس بمخيم عسكر الجديد في مدينة نابلس الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير الحطب، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الأحد.

كما تناولت الصحف الثلاث في عناوينها وقوع إصابات جراء اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في عدة محافظات بالضفة، إضافة إلى نجاة 8 مواطنين من الغرق في زورق في بحر إيجه بين اليونان وتركيا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- تشيع جثمان الشهيد الطفل محمد دعدس بنابلس والاتحاد الأوروبي يدعو لفتح تحقيق في جريمة قتله

- "الخارجية": نجاة 8 مواطنين من حادث غرق الزورق في بحر إيجه وجار البحث عن 3 مفقودين

- لجنة الانتخابات تقبل طلبات ترشح 765 قائمة انتخابية

- مصرع 4 مواطنين وإصابة اثنين بجروح خطيرة إثر حادث سير جنوب نابلس ووفاة خامس بحادث آخر في الخليل

- اشتية يعزي أسر ضحايا حادث السير شرق نابلس ويوعز بتقديم العلاج للمصابين

- الكنيسة الأسقفية في ولاية فيرمونت الأميركية تؤكد تضامنها مع القضية الفلسطينية

- 4 وفيات و115 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و424 حالة تعافٍ

* "الأيام":

- إصابات جراء اعتداءات مستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في عدة محافظات

- الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في جريمة قتل الطفل محمد دعدس

- وفاة أربعة مواطنين وإصابة اثنين في حادث سير مروع جنوب نابلس

- بينيت: "سنبني مستوطنة في "أفيتار" ولا مكان لقنصلية أميركية في القدس

- مبعوث أميركي إلى فلسطين وإسرائيل اليوم

- "الاقتصاد": إخطار 26 مطعما ومحلا للحلويات لتلاعبها بالأسعار

- وقفة أمام مستشفى كابلان احتجاجاً على نقل الأسير القواسمة

- إسرائيل تنفي رسميا ما ورد في برنامج لـ"الجزيرة" حول وجود مختطفين لها بالخارج

- "كورونا": 4 وفيات و115 إصابة

- الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد مواطن بزعم تنفيذه عملية دهس

* "القدس":

- إصابات بهجوم للمستوطنين على منازل في بورين

- الأسرى الستة ماضون في إضرابهم ووضعهم الصحي خطير

- وفاة 4 شبان ومواطن بحادثي سير منفصلين في الضفة

- الليكود بقيادة نتنياهو يعترف بهزيمة أمام بنيت

- الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في جريمة قتل الطفل دعدس

- جامعة القدس تعلّق الدوام في كافة مرافقها

- رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنبني مستوطنة في "افتيار" ونعارض إعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس

- آلاف العاملين في الاستخبارات الأميركية يعارضون اللقاح