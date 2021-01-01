المرور: مصرع شقيقين مسنين بحادث سير وسط قطاع غزة

غزة/سما/

لقي شقيقان مصرعهما بفارق زمني قصير الليل الماضي اثر تعرضهما للدهس وسط قطاع غزة.

واعلنت الادارة العامة للمرور وفاة المُسن (عرفان حمد حميدان هويشل) 70 عاماً، متأثراً بجروحه التي أصيب بها جراء صدمه في حادث السير الذي توفي فيه شقيقه (رمضان هويشل) 71 عاماً، مساء السبت، على شارع صلاح الدين شرقي المحافظة الوسطى.

وتوفي الشقيقان جراء صدمهما من قبل مركبة من نوع "فيات" قرب مركز شرطة المعسكرات الوسطى بشارع صلاح الدين وسط القطاع، مساء السبت.



وقد تم توقيف السائق (س، ب) 31 عاماً، وحجز المركبة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.