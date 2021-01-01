  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المرور: مصرع شقيقين مسنين بحادث سير وسط قطاع غزة

الأحد 07 نوفمبر 2021 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المرور: مصرع شقيقين مسنين بحادث سير وسط قطاع غزة



غزة/سما/

 لقي شقيقان مصرعهما بفارق زمني قصير الليل الماضي اثر تعرضهما للدهس وسط قطاع غزة.

واعلنت الادارة العامة للمرور وفاة المُسن (عرفان حمد حميدان هويشل) 70 عاماً، متأثراً بجروحه التي أصيب بها جراء صدمه في حادث السير الذي توفي فيه شقيقه (رمضان هويشل) 71 عاماً، مساء السبت، على شارع صلاح الدين شرقي المحافظة الوسطى.

وتوفي الشقيقان جراء صدمهما من قبل مركبة من نوع "فيات" قرب مركز شرطة المعسكرات الوسطى بشارع صلاح الدين وسط القطاع، مساء السبت.


وقد تم توقيف السائق (س، ب) 31 عاماً، وحجز المركبة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

#حوادث سير #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الاعلام العبري على ما ورد في "ماخفي أعظم"عن وجود مختطفين اسرائيليين بالخارج

صحيفة: مصر تضع اللمسات الأخيرة على صفقة شاملة بين حماس و "إسرائيل"

إعلانات “الجزيرة” القطرية على أشهر جسور العاصمة المصرية- (تغريدات)

أسطول سيارات إسعاف يصل غزة غدا

محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة

تسجيل صوتي لشاب يثير مخاوف من غرق قارب يقل فلسطينيين (استمع)

سلطة الطاقة بغزة تعلن توقف إمدادات السولار القطري

الأخبار الرئيسية

أول تعليق فلسطيني على معارضة بينيت فتح القنصلية الأميركية في القدس

محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة

بينت يعد بإقامة مستوطنة إيفياتار ويقول: لا مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس

8

مكتب بينيت يعقب على "أنباء" اختطاف ضابطين إسرائيليين

ابو حسنة يحذر: إذا وصلنا للإضراب "سنندم جميعا" والدعم العربي تراجع إلى 20 مليونا فقط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية