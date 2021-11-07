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بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.. الكاظمي: أنا بخير (فيديو)

الأحد 07 نوفمبر 2021 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.. الكاظمي: أنا بخير (فيديو)



بغداد/سما/


ألقى رئيس الوزراء العرقي، مصطفى الكاظمي، كلمة مصورة في أعقاب تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة.

وخلال الكلمة التي نشرها الكاظمي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أكد تعرض منزله لعدوان جبان، مؤكدا أنه ومن معه في المنزل بخير.


وأشاد الكاظمي بالقوات الأمنية والعسكرية العراقية واصفا إياها بـ"البطلة"، وأنها تعمل على حماية واستقرار العراق، مشددا في الوقت ذاته على أن "الصواريخ والطائرات المسيّرة الجبانة لا تبني أوطاناً" على حد تعبيره.

واختتم الكاظمى كلمته القصيرة بدعوة الجميع إلى الحوار الهادئ والبناء من أجل العراق. وظهر رئيس الوزراء العراقي خلال الكلمة جالسا خلف مكتبه وهو في حالة جيدة دون أن يصبه مكروه.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، وقوع محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حيث استهدفت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات منزل رئيس الوزراء.

وأوضح بيان الخلية إن "السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد".

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