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الطقس: أجواء جافة والحرارة أعلى من معدلها بـ6 درجات

الأحد 07 نوفمبر 2021 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء جافة والحرارة أعلى من معدلها بـ6 درجات



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تسود اليوم الأحد، أجواء جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، تكون الأجواء جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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