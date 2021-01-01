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عكرمة صبري: الاحتلال اعتدى على 500 مقبرة في فلسطين

السبت 06 نوفمبر 2021 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
عكرمة صبري: الاحتلال اعتدى على 500 مقبرة في فلسطين



القدس المحتلة /سما/

قال خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، اليوم السبت، "إنّ الاحتلال اعتدى على ما يزيد عن 500 مقبرة في فلسطين المحتلة".

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج وقبة الصخرة للإعلام تحت عنوان: "هدم المقابر ونبشها...سياسة إسرائيل للتهويد وتزييف التاريخ فوق الأرض وتحتها".

وأضاف الشيخ عكرمة: "أنّ الاحتلال يعتدي الآن على المقبرة اليوسفية التي تقع بجوار المسجد الأقصى من الجهة الشرقية، في محاولة لتحويلها إلى حديقة توراتية لطمس آثار المسلمين وبعثرة عظام أمواتهم".

وشدد على أن ما يقوم به الاحتلال هو اعتداء سافر على مقابر المسلمين لأنها تضم رفاة الصحابة والعلماء وقادة والمسؤولين عبر التاريخ، لافتاً إلى أنّ المقابر تثبت وجودنا عبر التاريخ وتمثل وثيقة دابغة ضد الاحتلال.

#خطيب المسجد الأقصى #عكرمة صبري

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