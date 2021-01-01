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إغلاق مخبز في مدينة رام الله لعدم التزامه بالشروط الصحية

السبت 06 نوفمبر 2021 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مخبز في مدينة رام الله لعدم التزامه بالشروط الصحية



رام الله /سما/

أغلقت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع طواقم الضابطة الجمركية والصحة في محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم السبت، مخبزا لعدم التزامه بشروط السلامة العامة.

وبينت مديرة الاقتصاد بالمحافظة هزار أبو بكر، أن المخبز يعمل في ظروف صحية سيئة ولم يراع الحد الأدنى من متطلبات الصحة والسلامة العامة عند إعداد وبيع الخبز وغيره من السلع للمواطنين.

وبينت أن المخبز ضبط أثناء جولة ميدانية للتأكد من التزام المخابز بالأسعار والشروط الصحية.

وشددت أبو بكر على المضي في متابعة جميع المخابز والمحلات في الأسواق للتأكد من مدى التزامها بالأسعار والظروف الصحية واتخاذ المقتضى القانوني المتبع بحق المخالفين.

#الاقتصاد الوطني #اغلاق مخبز

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