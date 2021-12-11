لجنة الانتخابات تعلن عن قبول طلبات ترشح لـ 765 قائمة انتخابية ورفض 9 طلبات أخرى.

رام الله / سما /

عقدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم السبت، اجتماعاً خاصاً للنظر في طلبات الترشح للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، المقرر الاقتراع فيها يوم 11/12/2021.

وبعد دراسة كافة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية، قررت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته في المقر العام بمدينة البيرة وعبر تطبيق "زووم" مع أعضائها في مدينة غزة، قبول طلبات ترشح 765 قائمة انتخابية ورفض 9 طلبات أخرى.

وستنشر اللجنة صباح يوم غدٍ الأحد، الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين على موقعها الالكتروني (www.elections.ps) وفي مكاتبها وفي مقار الهيئات المحلية، وذلك لاطلاع المواطنين على البيانات الخاصة بالمرشحين، وتمكين من يرغب بتقديم الاعتراضات على القوائم والمرشحين وفقاً للقانون وضمن الجدول الزمني المعلن عنه مسبقاً