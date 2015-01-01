إيران تنطلق في مناورة ضخمة في البحر الأحمر وتحذر: "كل هجوم سيواجه ردا ساحقا"

طهران /سما/

تستعد ايران لمناورة عسكرية واسعة النطاق في خليج عمان وشمال المحيط الهندي وأجزاء من البحر الأحمر، ومن المتوقع ان تبدأ التدريبات غدا الأحد، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، وافاد التقرير ان التدريبات قد تشمل استخدام "معدات جديدة".

وقال مسؤولون إيرانيون إنهم لن يترددوا في تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك قوتها الصاروخية، وأضافوا، ان قدرات إيران الدفاعية لن تكون قابلة للتفاوض أبدًا.

وقال المسؤول العسكري الإيراني الكبير، الأدميرال حبيب الله سيّاري، قبل التمرين، ان القوات الإيرانية "ستظهر قوة الجمهورية الإسلامية في المياه البعيدة، وتحذر الأعداء من أن أي عمل عدواني سيثير رد فعل ساحق".

يذكر ان الحرس الثوري الإيراني كان قد نشر هذا الأسبوع وثائق توثق محاولة فاشلة من قبل الولايات المتحدة للسيطرة على ناقلة نفط إيرانية في خليج عمان، ونفى مسؤولون أمريكيون هذا التقرير.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الإعلام الروسية RIA، اليوم، أن وزيري خارجية روسيا وإيران يدعمان الاتفاق النووي في شكله الأصلي. وفي محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أعرب الاثنان عن دعمهما للعودة إلى الاتفاقية الموقعة عام 2015 والتي تخلى عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.