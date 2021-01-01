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الخارجية توضح آخر مستجدات حادثة غرق قارب ببحر ايجه: نجاة 8 مواطنين وجار البحث عن 3 مفقودين

السبت 06 نوفمبر 2021 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية توضح آخر مستجدات حادثة غرق قارب ببحر ايجه: نجاة 8 مواطنين وجار البحث عن 3 مفقودين



رام الله / سما /

 قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن ثمانية مواطنين فلسطينيين ممن كانوا على متن الزورق الذي غرق في بحر ايجه، بخير، ونقلوا إلى مراكز ايواء تابعة لإدارة الهجرة التركية.

وأوضحت الخارجية ومن خلال سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، أن 11 فلسطينيا كانوا في على متن الزورق الذي غرق بحر إيجه مقابل مدينة بودروم، إلى جانب عدد من المهاجرين من تركيا الى اليونان، وتم التأكد أن ثمانية منهم بخير وتم انقاذهم، باستثناء ثلاثة آخرين جار التأكد من وجودهم لدى الجانب التركي أو اليوناني.

وشكر سفير فلسطين فائد مصطفى، السلطات التركية التي باشرت بعمليات الانقاذ والايواء لمن كانوا على متن القارب، مناشدا مواطنينا بتجنب اللجوء الى هذه الطريقة في الهجرة نظراً للمخاطر الكبيرة على حياتهم.

#الخارجية الفلسطينية #تركيا #بحر ايجه #اليونان

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