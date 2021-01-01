حماس ترحب بتصويت الأمم المتحدة بأغلبية كاسحة على أحقية شعبنا بتقرير مصيره

غزة / سما /

رحبت حركة حماس، مساء اليوم، بتصويت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة على أحقية شعبنا بتقرير مصيره وإنهاء الاحتلال الصهيوني.

وأكدت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، حق شعبنا المشروع باسترداد كامل أرضنا الفلسطينية وعودة اللاجئين إليها، وطرد المحتل عبر المقاومة بأشكالها كافة، وحقنا في تقرير مصيرنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وثمنت في ختام بيانها، موقف الدول التي صوتت إلى جانب حق شعبنا، والتي شكلت الأغلبية الكاسحة، وكشفت عزلة موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي عارضت القرار وأصرت على الوقوف ضد الحق والإرادة الدولية.