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"فايزر": من المتوقع أن تنتهي جائحة كورونا في الولايات المتحدة حتى يناير المقبل

السبت 06 نوفمبر 2021 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فايزر": من المتوقع أن تنتهي جائحة كورونا في الولايات المتحدة حتى يناير المقبل



واشنطن /سما/

قال عضو مجلس إدارة شركة "فايزر" سكوت غوتليب إن الولايات المتحدة ربما تقترب من نهاية وباء كورونا، مضيفا أنه في 4 يناير 2022 قد تكون هذه الجائحة قد انتهت في أمريكا.

وأفاد عبر شبكة "سي أن بي سي" الأمريكية بأن جائحة Covid-19 قد تنتهي في الولايات المتحدة بحلول الوقت الذي تدخل فيه تفويضات اللقاح في مكان العمل حيز التنفيذ مطلع يناير.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن متطلبات اللقاح من إدارة السلامة والصحة المهنية تبدأ في 4 يناير لأي شركة تضم 100 موظف على الأقل، مشيرة إلى أنه يجب أن يحصل حوالي 84 مليون عامل في القطاع الخاص إما على جرعة ثانية من موديرنا أو فايزر أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون بحلول ذلك التاريخ أو يواجهون اختبارات منتظمة للفيروس.

وصرح غوتليب (مفوض سابق في إدارة الغذاء والدواء) أن "هذه التفويضات التي سيتم وضعها بحلول 4 يناير تأتي حقا في نهاية هذا الوباء"، مضيفا "بحلول 4 يناير قد يكون هذا الوباء قد انتهى، على الأقل فيما يتعلق بالولايات المتحدة بعد أن نجتاز موجة الدلتا هذه من العدوى".

وجاءت تصريحات غوتليب في أعقاب بيانات من شركة Pfizer التي أشارت إلى أن حبوب Covid المضادة للفيروسات، عند إقرانها بأدوية فيروس نقص المناعة البشرية قللت من احتمالية دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 89٪ لدى البالغين المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.

هذا، وأفاد عضو مجلس إدارة شركة "فايزر" بأن العقار الجديد لا ينبغي اعتباره بديلا لتطعيم المزيد من الأمريكيين ضد الفيروس، مضيفا أنه يعتقد أن لقاحات Covid الدورية والتغييرات في اللقاحات قد تكون ضرورية للمضي قدما. 

وأشار إلى أن الأدوية المضادة للفيروسات يمكن أن تساعد في علاج الحالات لدى مجموعة من الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية.

#لقاح فايزر #شركة فايزر #الولايات المتحدة #فيروس كورونا

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