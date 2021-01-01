(الحصار المالي والإنسداد السياسي) بقلم: جلال نشوان

غزة / سما /

منذ فترة طويلة وشعبنا الفلسطيني يتعرض لحصار مالي ، انعكس بالسلب على كافة مناحي الحياة ، كل ذلك لأن شعبنا وقيادته رفضوا صفقة القرن وفي ذلك الوقت أعطي ترامب تعليماته للأصدقاء والعرب بإيقاف المساعدات عن شعبنا ، وكل ذلك ترافق مع قرصنة أموال الشعب الفلسطيني المستحقة لنا على الجانب الصهيوني ،

غابت الكرامة ، ونجحت قوة المال ، وسطونه فهاهي الولايات المتحدة الأمريكية تنهب الأموال العربية ، وتسخرها لقهر الشعوب وتدمير مقدراتهم ، فالحكام العرب ما يهمهم فقط الحفاظ على عروشهم المتهالكة ، كيف لا ؟ وقد تخلوا عن مقدساتهم ورضخوا للإدارة الأمريكية بحصار الشعب الفلسطيني مالياً وسياسياً ، وهنا يداهمنا السؤال التالي : لمصلحة من يتم حصار شعبنا مالياً وسياسياً في الوقت الحالي ؟

لن ننسى عندما أمر الطاغية ( ترامب) الدول العربية بوقف الدعم عن شعبنا ، ولم يكتف بذلك بل جفف الموارد المالية عن( الأنروا ) ودائماً الحجة جاهزة وهي أن الأنروا تنخر في إداراتها الفساد !!!!!!!!!!

لقد استطاع (الإرهابي نتنياهو ) إقناع إدارة ترامب الصهيونية بتبهيت مبادرة السلام العربية وصياغة المشروع السياسي القذر ( صفقة القرن ) وللأسف تفاعلت مع ذلك المشروع الدول العربية ، لكن شعبنا وقيادته الشرعية وكافة مكوناته السياسية رفض المشروع الصهيوأمريكي ، وأصبحت صفقة القرن من مخلفات الماضي

حقاً :

نجح المال وغابت الكرامة والنخوة العربية ، ولكن شعبنا الأصيل صمد وتحدى كل تلك المشاريع التي أخرجها الإرهابي نتنياهو من بنات أفكاره

لقد تخلت الدول العربية عن قضيتهم المركزية ، قضية فلسطين واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تغيير المسار السياسي العربي ، حيث رسمت للحكام العرب مسارا ً سياسياً انهزامياً ، مسار التطبيع مع دولة الكيان الغاصب

و سرعان ما أبعدت هذه الدول عن تلك المبادرة ومضمونها الكامن في تطبيقها وربطه بتطبيع كامل مع الاحتلال، وذلك بعد ان هيمنت الولايات المتحدة على مصادر دخل العديد من الدول فنهبت المال وحاصرت دول كثيرة وفرضت عليها قيود من أجل تجويع شعبوها لاركاعهم وتمرير كل المخططات الصهيوأمريكية على المنطقة هذه المخططات التي ستسقط كل المنطقة العربية بيد الاستعمار وأدواته (سايكس بيكو 2 )

فبعد تبجح بعض حكام العرب واعلانهم عقد صفقة مع دولة الاحتلال في تحالف أمني عسكري تجاري كأكبر اختراق تنفذه أمريكا والكيان الغاصب معاً للموقف العربي الموحد، هذه الخطوة العلنية التي جاءت في هذا الوقت بالذات الذي تمر فيه كل الدول العربية بأسوأ حالاتها مُنذ تأسيسها ، فـ الحالة الاقتصادية المتردية لشعوب المنطقة بأسرها حيث أصبح مصير تلك الدول معلق بأمريكا " فإن رضيت أمريكا عن مواقف هذه الدول تفتح جداراً بسيطاً من الحصار وإن لم ترضى تشدد خناقها من أجل إرضاخ تلك الدول وإشغال شعوبها بالتفكير فقط بلقمة العيش وكيفية الخروج من هذه الحالة المعيشية الصعبة ويُبعدُ تفكيرهم عن القضايا السياسية والوطنية !!!!!!

ولعل أسوأ ما تمر به هذه الدول وأنظمتها الهشة من حالة تردي واضح هو استخدام أمريكا الأموال والمقدرات العربية لدعم مخططاتها ودعم دولة الاحتلال وتجويع شعوبنا العربية ومحاصرته.

ومنذ تأسيس دولة الكيان وهي تبحث عن ثغرات للدخول الى الدول العربية لعقد اتفاقيات تؤمن وجودها وتشرعن ممارساتها بحق قضيتنا وشعبنا وقد نجحت في العديد من محاولاتها فدخلت بعض دول الخليج بشكل سري وصلت المغرب أيضاً وعقدت اتفاق سلام مع مصر والأردن ومنظمة التحرير، واتخذت من هذه الاتفاقات نقطة انطلاق نحو المزيد من العلاقات مع دولنا العربية للتخلص من التزاماتها اتجاه القضية الفلسطينية لتفرض حلولاً على مقاسها ولتخلي مسؤوليتها عن احتلال أرضنا وشعبنا وكي تمعن في سياسة الضم لأراضينا دون أدنى مسؤولية عن شعبنا - أي أنها تُريد السيطرة على معظم أراضينا خالية من سكانها - وبالتالي تُريد عزل شعبنا في كانتونات على غرار ما كان موجود زمن الدولة العنصرية في جنوب أفريقيا.

لن ينسى شعبنا ما حدث في الجامعة العربية ، حيث رفض العرب ، إدراج بند التطبيع ، الذي من شأنه إدانة تفرد الإمارات بعقد اتفاق مع دولة الاحتلال ـ، فالتطبيع يثقل كاهل قضيتنا و يضعف موقف شعبنا وقيادته في مواجهته المخططات الصهيونية الاستعمارية، فيما لم يجروء الأمين العام ولا الدول العربية إضافة هذا البند خوفاً من قطع المعونات التي تتلقاها هذه الدول وهذه الجامعة من دولة الامارات وبالتالي نجح المال بالتغلب على كرامة الأمة وسقطت الجامعة سقطة مدوية اذ أنها لم تعد تحترم قرارتها التي اتخذتها في موضوع الصراع العربي الاسرائيلي، فكيف لأي دول أخرى أن تحترم هذه القرارات

إن الجامعة العربية التي تشكلت بارادة عربية من أجل تكوين جسم عربي جامع لمتابعة أمور تلك الدول ومعالجة كل القضايا الخلافية التي قد تنشأ بين أعضائها، إلا أنها فشلت فشلاً ذريعاً كان أول فشل لها في التعامل مع قضية احتلال العراق للكويت وكيف أنها وقفت مع التحالف الغربي ضد دولة عربية، هذه القضية التي هي من اولى أولويات هذه الجامعة للعمل على حلها داخل البيت العربي لا أن نستعين بالغرب لكي نستقوي على دولة عربية وفتح الأبواب كلها أمام الاستعمار الحديث كي يسيطر على مقدرات أمتنا وبطلب من الأنظمة

حكومة بينيت حكومة مستوطنين ، تتكون من عصابات من القتلة والفاشيين ، ولاتؤمن بعملية السلام ، واذا كانت الأنظمة قد عن تخلت عن قضيتها المركزية ، قضية فلسطين ، فهذا شأنهم ، ولن نُعيره أي إهتمام

وسيبقى شعبنا وقيادته على الجاهزية التامة وسنبقى نخوض هذه المعركة الأخيرة مع الاحتلال ولن توقف المسيرة إلا داخل أسوار القدس محررة، وسنعيد لشعبنا ولأمتنا أمجادها وستنهزم كل أنظمة الخنوع والرضوخ وستنتصر شعوبنا على الظُلم والقهر والاستبداد وستختفي كل تلك القيادات التي قبلت لنفسها أن تكون إلعوبةً بيد أمريكا ودولة الاحتلال.

الحصار المالي والإنسداد السياسي لن يفت في عضدنا ، ظناً منهم أن شعبنا سيسلم الرٱية ويبدو أنهم لم يعرفوا الشعب الفلسطيني ، قشعبنا لن يخضع للإبتزاز ، مهما كلف الثمن من تضحيات