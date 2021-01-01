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الاتحاد الأوروبي يدعو لفتح تحقيق في جريمة قتل الطفل دعدس وإعلان النتائج في أسرع وقت

السبت 06 نوفمبر 2021 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يدعو لفتح تحقيق في جريمة قتل الطفل دعدس وإعلان النتائج في أسرع وقت



القدس المحتلة / سما /

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بفتح تحقيق في جريمة قتل الطفل محمد دعدس (15 عاما)، من مخيم عسكر الجديد في نابلس، أمس الجمعة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس، عن استشهاد الطفل دعدس، بعد أن استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير الحطب، برصاصة في بطنه.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي: "مصدومون من مقتل طفل آخر. توفي أمس الطفل محمد دعدس نتيجة استمرار استخدام القوة المميتة بشكل غير متناسب من قبل القوات الإسرائيلية".

وأضاف: "يجب التحقيق في وفاته وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. يجب حماية الأطفال بموجب القانون الدولي".

#الاتحاد الاوروبي #الطفل محمد دعدس #نابلس #الانتهاكات الإسرائيلية #الجرائم الإسرائيلية

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